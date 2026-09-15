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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلة الصحة بالغربية تتفقد وحدتي طب الأسرة بمحلة روح وكنيسة دمشيت بإدارة طنطا ثان

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولاتها الميدانية المكثفة بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، حيث تفقدت وحدتي طب الأسرة بمحلة روح وكنيسة دمشيت، التابعتين لإدارة طنطا ثان، بحضور النائب سمير الخولي عن مركز طنطا.

توجيهات صحة الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف المستمر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

واستهلت وكيلة الوزارة جولتها بتفقد وحدة طب الأسرة بمحلة روح، حيث تابعت انتظام العمل بقسمي العلاج الطبيعي والإسعاف، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام الأطقم الطبية والعلاجية، والتزامها بمواعيد العمل.

 

رفع كفاءة الخدمات 

كما أشادت الدكتورة بمستوى الانضباط والأداء المتميز لفريق العمل بالوحدة، مثمنةً جهودهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتفعيل المبادرات الرئاسية، كما أشادت بشكل خاص بجهود فريق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، لما يقدمه من جهود توعوية وميدانية فعالة لخدمة أهالي المنطقة.

 

تحسين خدمات علاجية 

كما تفقدت وحدة طب الأسرة بكنيسة دمشيت، ومتابعة انتظام العمل بعيادات تنظيم الأسرة والاستقبال والصيدلية ومكتب الصحة، وسجلات التردد ومعدلات الأداء اليومية، مؤكدةً ضرورة انتظام تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه المترددين.

وشهدت الجولة حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير إدارة طنطا ثان، حيث تم التشديد على استمرار المتابعة والتقييم المستمر لمؤشرات الأداء داخل الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مراكز صحة طب الأسرة طنطا

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