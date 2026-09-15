هاني حتحوت: معتمد جمال الأقرب لتدريب المنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن معتمد جمال يعد الأقرب لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أكثر من اسم مرشح للمنصب.

وأوضح حتحوت أن شوقي غريب كان من أبرز الأسماء المطروحة، إلا أن توليه مسئولية تدريب المنتخب الأولمبي يبدو صعبًا في ظل وجود مقترحين آخرين، بينما يبرز اسم معتمد جمال بقوة، خاصةً مع قيادته الزمالك وتحقيقه نتائج جيدة رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن محمد شوقي يحظى بثقة كبيرة من نادي زد، وهو ما يجعل استمراره مع الفريق في الدوري والكونفدرالية بعد التأهل إلى دور الـ32 من العوامل المؤثرة في حسم موقفه.

وأشار حتحوت إلى أن نادي زد سبق أن أعلن عدم تولي محمد شوقي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن شوقي غريب لن ينتظر طويلًا، وقد يفضل حدوث تغيير في الزمالك أو زد لإتاحة الفرصة أمام أحد الاسمين لتولي المسئولية.

وفي حال عدم حدوث أي تغيير، يمتلك شوقي غريب عدة خيارات، خاصة أنه سبق له قيادة المنتخبات الأولمبية ويمتلك خبرة كبيرة في إعداد اللاعبين للمنافسات القارية.



