محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير طرق ومداخل المنشآت الخدمية بطور سيناء

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من مشروعات تطوير الطرق بمدينة طور سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على خطة التطوير المقترحة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، حيث تفقد أعمال تطوير شارع نقابة المعلمين، إلى جانب عدد من شوارع منطقة المنشية، والمقرر إدراجها ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل عدد من الجهات الحكومية ودور العبادة والمنشآت الخدمية، ومنها المساجد ومقرات هيئة الرعاية الصحية، ضمن خطة تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة المداخل والمحاور الرئيسية بالمدينة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري لمدينة طور سيناء.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع مراعاة عدم التأثير على حركة المواطنين، والحفاظ على انسيابية المرور واستمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية خلال مراحل تنفيذ أعمال التطوير.

وشدد المحافظ على أهمية الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة مداخل الجهات الحكومية والخدمية، وفي مقدمتها المدارس والنقابات والمنشآت الصحية ودور العبادة، بما يحقق التكامل بين أعمال التطوير المختلفة، ويضمن تنفيذ المشروعات بالمستوى الذي يتناسب مع الطابع الحضاري والسياحي لمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الطرق ورفع كفاءة المداخل تأتي في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز المظهر الحضاري للمدينة العامة، بما يواكب خطط التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة جنوب سيناء.