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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجيلاتين والبروتين في الصدارة.. ماذا أنتجت مخلفات المجازر خلال يونيو؟

مخلفات المجازر
مخلفات المجازر
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة جهودها لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن أعمال المجازر المعتمدة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من التلوث البيئي، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية، وتعظيم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية.

وأضاف أن إجمالي كميات المنتجات الناتجة عن تدوير المخلفات الحيوانية خلال شهر يونيو بلغ نحو 4,034.359 طنًا، شملت حوالي 2,339.881 طنًا من مسحوق البروتين، و779 طنًا من مسحوق العظم، و26.4 طنًا من مسحوق السمك، و596.978 طنًا من الجيلاتين، فضلًا عن 292 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال المجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة تدوير المخلفات الحيوانية تتم من خلال آليات متكاملة تشمل الجمع الآمن، والنقل المنظم، والمعالجة داخل وحدات التدوير المعتمدة، بما يضمن منع أي آثار بيئية ضارة، وتحويل المخلفات إلى منتجات آمنة قابلة للاستخدام الاقتصادي.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

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