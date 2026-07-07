من المزرعة إلى المستهلك.. كيف تدعم وزارة الزراعة نجاح مشروع «كاري أون»؟

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعب دور محوري في تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر.

إنشاء وتطوير المنافذ

وتستهدف الوزارة التوسع في إنشاء وتطوير المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية والسمكية وضخها في الأسواق، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تفاصيل مشاركة الوزارة في المشروع

وكشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل مشاركة الوزارة في المشروع القومي «كاري أون»، مؤكدًا أن الوزارة تعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرة التي تُقام بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة متميزة.

العلامة التجارية الجديدة

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن وزارة الزراعة بدأت تنفيذ خطة لحصر جميع أصولها ومنافذها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، تمهيدًا لتطويرها وضمها إلى العلامة التجارية الجديدة للمشروع، مع التوسع في إنشاء منافذ إضافية بالمناطق المؤهلة، خاصة داخل القرى والتجمعات السكانية.

تجهيز المواقع المناسبة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز المواقع المناسبة وتحويلها إلى أسواق حديثة تخدم المواطنين، مع التركيز على الريف المصري، بما يسهم في تسهيل وصول السلع الغذائية إلى مختلف المناطق بأسعار مناسبة.

قطاعات الثروة الحيوانية

وأضاف أن وزارة الزراعة ستتولى أيضًا تكثيف الإنتاج في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة السمكية، لضخ كميات أكبر من اللحوم والدواجن والأسماك داخل المنافذ التابعة لها، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر المنتجات.

وأكد المتحدث الرسمي أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في المشروع، موضحًا أن الوزارة ستتعاون مع الموردين والمنتجين من القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التموين، لضمان طرح منتجات متنوعة بجودة مرتفعة وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

توفير منتجات عالية الجودة

واختتم جاد تصريحاته بالتأكيد على أن المواطنين سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 25% على منتجات وزارة الزراعة، خاصة اللحوم والدواجن، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية ويعزز الأمن الغذائي.