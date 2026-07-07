قطع المياه عن بعض المناطق في الإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر (١٠٠٠ مم)، وهو أحد الخطوط الناقلة لغرب الإسكندرية أمام مجمع عمارات صوارى.

واضافت الشركة، أن ذلك سيؤدى إلى ضعف أو انقطاع المياه عن بعض المناطق الآتية :

( الورديان - القبارى - بعض مناطق غرب الإسكندرية ) وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٧.

وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح كما تعتذر الشركة للسادة المواطنين عن ضعف أو انقطاع المياه خلال تلك الفترة وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

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