الزراعة تتحرك دوليًا.. تعاون مصري صيني لتطوير منظومة المبيدات وزيادة الصادرات

شاركت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في فعاليات مؤتمر مدينة شيجياتشوانغ الصينية للترويج الاستثماري والسياحي والثقافي، الذي عُقد بالقاهرة، بمشاركة مسئولين حكوميين ورجال أعمال وممثلي مؤسسات اقتصادية من جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس اللجنة، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر، أهمية تعزيز التعاون المصري الصيني في القطاع الزراعي، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما في مجالات تسجيل وتداول المبيدات، ونقل التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي، وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.

وأشارت إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شراكات دولية مع الجهات العلمية والرقابية الرائدة، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في تقييم وتسجيل المبيدات، ويضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها، ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة، ويدعم جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأكدت رئيس اللجنة أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير، والتقنيات الحديثة، والاستثمار في الصناعات الزراعية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي مشاركة لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا المؤتمر في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي المصري، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.