ضبط 330 عبوة مبيدات زراعية متنوعة غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بالغربية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة، على 330 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية.

حملات تموينية

كان المهندس ناصر العفيفى، بالتنسيق مع المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعية بالغربية، كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مراكز المحافظة.

ردع المخالفين

وتم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية، وتم رصد 330 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق.

ضبط مبيدات زراعية

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.