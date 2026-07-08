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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز

الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز
الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز
أ ش أ

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وجددت الوزارة، في بيان، تأكيد موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر.

وشددت على مطالبة دولة الكويت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري، وتغليب مسار التهدئة، واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.

وزارة الخارجية الكويتية دولة الكويت استهداف الإيراني لناقلة سعودية مضيق هرمز سلامة الملاحة البحرية

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