الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مُسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان، إلى أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت السلطات الكويتية، في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.