جيش الاحتلال يزعم تصفية عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نجح في تصفية عنصر من حزب الله اللبناني بعدما أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل في جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل شن غارات متقطعة على جنوب لبنان، خاصة في منطقة النبطية، على الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين، وعادةً ما تدّعي أنها تستهدف مواقع حزب الله وعناصره، مواصلة انتهاك الهدنة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في منطقة النبطية جنوب لبنان في وقت لاحق ، مشيرًا إلى أنها استهدفت مشتبه بهم كانوا يقتربون من المنطقة العازلة الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارة على سيارة في المنطقة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه رصد سيارة تقل 4 مشتبها بهم تقترب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان.