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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا سنشارك في تدريبات حلف "ناتو" بدءاً من العام المقبل

أوكرانيا سنشارك في تدريبات حلف "ناتو" بدءاً من العام المقبل
أوكرانيا سنشارك في تدريبات حلف "ناتو" بدءاً من العام المقبل
أ ش أ

 قال ممثل أوكرانيا في مركز "الناتو - أوكرانيا" المشترك للتحليل والتدريب والتعليم (JATEC)، فاليري فيشنيفسكي، اليوم / الثلاثاء/ إن كييف ستشارك اعتباراً من عام 2027 في تدريبات حلف شمال الأطلنطي "ناتو".
وأوضح المسؤول الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن أوكرانيا لن تشارك في هذه التدريبات في مرحلة التنفيذ فقط، بل "أيضاً في مرحلة التخطيط، مما يتيح دمج الخبرات العملية المستمدة من الحروب الحديثة في سيناريوهات الحلف".
ووفقاً للمسؤول الأوكراني، ستُجرى سلسلة من تدريبات "الناتو" في شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، تشمل مناورات "ستيدفاست بيراميد" (Steadfast Pyramid) و"بيناكل" (Pinnacle)، و"نوبل جولت" (Noble Jolt)، و"ستيدفاست ديويل" (Steadfast Duel)، حيث ستشارك أوكرانيا في مرحلة التنفيذ.
وقال فيشنيفسكي "سنشارك في هذه التدريبات الثلاثة خلال مرحلة التنفيذ، مع التركيز على تطوير واستخدام القوات البرية وأنظمة القيادة والسيطرة، والتدرب على آليات الردع الجماعي".

ممثل أوكرانيا في مركز الناتو أوكرانيا المشترك للتحليل والتدريب والتعليم JATEC فاليري فيشنيفسكي تدريبات حلف شمال الأطلنطي ناتو وكالة أنباء يوكراين فورم مرحلة التخطيط دمج الخبرات العملية المستمدة من الحروب الحديثة

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