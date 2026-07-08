القيادة المركزية الأمريكية تعلن الانتهاء من جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها انتهت من جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفًا بذخائر دقيقة، وذلك ردًا فوريا على أحدث هجمات إيرانية على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" في بيان اليوم الأربعاء إن "القوات الأمريكية شنت هجمات على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، والقدرات الصاروخية المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المارة عبر هذا الممر التجاري الدولي".

وقال البيان إن قوات القيادة المركزية الأمريكية ستبقى في حالة تأهب واستعداد لمحاسبة إيران عندما لا يتم الالتزام بالاتفاق أو الامتثال له.