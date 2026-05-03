الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا حدث لأكبر سعر دولار في البنوك اليوم .. تفاصيل

محمد يحيي

ثبت سعر أغلي دولار في البنوك مع بدء تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026؛ علي مستوى الجهاز المصرفي.

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي؛ وحتى مستهل تعاملات اليوم.

وتبدأ البنوك المصرية عملها اليوم الأحد خلال ساعات قلائل من صباح اليوم بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين.

يبدأ العمل في البنوك المصرية اعتبارا من الثامنة صباحاً حتي الرابعة عصرًا لكل الموظفين على أن تستقبل الفروع البنكية عملاءها من الثامنة والنصف صباحًا حتي الثالثة عصرًا.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتًا منذ آخر تداول له في البنوك منذ الخميس الماضي وصولًا لتعاملات اليوم.

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيهًا للشراء و 53.66 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر أقل دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.53 جنيهًأ للشراء و 53.63 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و المصري لتنمية الصادرات.

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

بلغ أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.57 جنيهًا للشراء و 53.67 جنيهًأ للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، مصر،  التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، سايب، المصرف المتحد،HSBC، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي، المصرف العربي الدولي".

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات والتي تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر.

شدد محافظ البنك المركزي المصري علي ضرورة مواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين.

أوضح أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات جاءت في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

