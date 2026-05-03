فوز تولوز علي ستراسبورج 2-1.. وأوكسير على أنجييه 3-1 في الدوري الفرنسي

حقق فريق تولوز فوزا صعبا على مضيفه ستراسبورج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا ميناو، في إطار الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم ستراسبورج في الدقيقة 27 عن طريق صامويل أمو أمياو، ورد تولوز بهدفين عن طريق كل من ديان ميثالي في الدقيقة 43 وإيمرسون في الدقيقة 84.

ورفع تولوز رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 46 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، فاز أوكسير على ضيفه أنجييه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية أوكسير كل من سيكو مارا هدفين في الدقيقتين 12 و61 ولاسين سينايوكو بالدقيقة 67، بينما أحرز جودوين كوياليبو هدف أنجييه في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد أوكسير إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد أنجييه عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق باريس إف سي فوزا كبيرا على ضيفه ستاد بريست برباعية نظيفة.