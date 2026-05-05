مع اقتراب موسم الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصر

ارتفعت أسعار الريال السعودي في مصر خلال تعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 3 لـ5 قروش، حيث تعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة مع اقتراب موسم الحج.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026:

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.32 جنيه.

سعر البيع: 14.35 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد ليسجل:

سعر الشراء: 14.31 جنيه.

سعر البيع: 14.36 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.31 جنيه.

سعر البيع: 14.34 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم لنحو :

سعر الشراء: 14.28 جنيه.

سعر البيع: 14.33 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.26جنيه.

سعر البيع: 14.34 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.26جنيه.

سعر البيع: 14.34 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.26جنيه.

سعر البيع: 14.33 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم ليسجل:

سعر الشراء: 14.25جنيه.

سعر البيع: 14.33 جنيه

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.23جنيه.

سعر البيع: 14.33 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.23جنيه.

سعر البيع: 14.33 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.17جنيه.

سعر البيع: 14.36 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم عند:

سعر الشراء: 14.15جنيه.

سعر البيع: 14.27 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم نحو:

سعر الشراء: 13.94جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم نحو :

سعر الشراء: 13.84جنيه.

سعر البيع: 14.2934 جنيه.

قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي لنحو:

سعر الشراء: 14.31جنيه.

سعر البيع: 14.34 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.32جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.27جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.28جنيه.