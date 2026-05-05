مع اقتراب موسم الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصر

ارتفعت أسعار الريال السعودي في مصر خلال تعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 3 لـ5 قروش، حيث تعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة مع اقتراب موسم الحج.
ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026:
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم لنحو:
سعر الشراء: 14.32 جنيه.
سعر البيع: 14.35 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد ليسجل:
سعر الشراء: 14.31 جنيه.
سعر البيع: 14.36 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم نحو:
سعر الشراء: 14.31 جنيه.
سعر البيع: 14.34 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم لنحو :
سعر الشراء: 14.28 جنيه.
سعر البيع: 14.33 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو:
سعر الشراء: 14.26جنيه.
سعر البيع: 14.34 جنيه.
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو:
سعر الشراء: 14.26جنيه.
سعر البيع: 14.34 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم نحو:
سعر الشراء: 14.26جنيه.
سعر البيع: 14.33 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم ليسجل:
سعر الشراء: 14.25جنيه.
سعر البيع: 14.33 جنيه
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو:
سعر الشراء: 14.23جنيه.
سعر البيع: 14.33 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو:
سعر الشراء: 14.23جنيه.
سعر البيع: 14.33 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم لنحو:
سعر الشراء: 14.17جنيه.
سعر البيع: 14.36 جنيه.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم عند:
سعر الشراء: 14.15جنيه.
سعر البيع: 14.27 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم نحو:
سعر الشراء: 13.94جنيه.
سعر البيع: 14.32 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم نحو :
سعر الشراء: 13.84جنيه.
سعر البيع: 14.2934 جنيه.
قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي لنحو:
سعر الشراء: 14.31جنيه.
سعر البيع: 14.34 جنيه.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء
14.32جنيه.
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء
14.27جنيه.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء
14.28جنيه.