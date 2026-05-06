مع اقتراب موسم الحج.. الريال السعودي يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك

عاد سعر الريال السعودي ، للتحرك صعودا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة تراجع سجلها في بداية هذا الأسبوع، واستمرت حتى ختام تعاملات يوم الاثنين الماضي، ليعكس حالة من النشاط المتزايد في الطلب على الريال السعودي بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف، في وقت يترقب فيه الكثيرون تحركات العملة السعودية داخل البنوك، خاصة مع زيادة الإقبال على السفر لأداء المناسك، ما يدعم الاتجاه الصاعد بشكل تدريجي.

ووفقاً لآخر تحديث في البنوك صباح اليوم فقد جاءت أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال نحو 14.30 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال 14.14 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الريال 14.14 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

جاء سعر الريال عند 14.16 جنيه للشراء، و14.20 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل الريال 14.17 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

بلغ سعر الريال 14.17 جنيه للشراء، و14.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل الريال 14.19 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع.

بنك HSBC

بلغ سعر الريال 14.19 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل الريال 14.16 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

جاء سعر الريال عند 14.13 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الريال 14.12 جنيه للشراء، و14.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال 14.10 جنيه للشراء، و14.20 جنيه للبيع.