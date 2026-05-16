قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف عدي الدباغ في نهائي الكونفدرالية
سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة
النصر السعودي يتأخر بهدف أمام جامبا أوساكا في نهائي أبطال آسيا
نيويورك تايمز تكشف عن موعد استئناف الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران
لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا
الجيش الإسرائيلي: تأهب على حدود غزة تحسبا لرد حماس على اغتــ.يال عز الدين حداد
زيلينسكي : أوكرانيا وحلفاؤها يستعدون لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة
بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء
في أول تصريح له.. رئيس الوزراء العراقي: حكومتي تضع في أولوياتها خدمة “كل مواطن وبيت"
ننشر.. قواعد وضوابط القبول برياض الأطفال عربي والصف الأول الابتدائي في الشرقية
أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب حماة الوطن: نؤيد رؤية القيادة السياسية لدعم التماسك المجتمعي عبر قانون متوازن للأسرة

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

شارك النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في فعاليات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي نظمه مجلس الشباب المصري، مؤكدًا تبني الحزب لرؤية تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق مصلحة المجتمع والأطفال، وهي الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسير على خطاها الحزب من أجل مجتمع أكثر تماسكا.

 

مشروع قانون الأسرة

وأكد النائب خلال مشاركته أن ملف الأحوال الشخصية يُعد من أخطر الملفات المجتمعية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وحماية الأطفال والتوازن الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي قانون جديد يجب أن يكون إنهاء الصراعات الأسرية لا تأجيجها.

وقال رشاد إن التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بمنطق “الرابح والخاسر” بين الرجل والمرأة يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، موضحًا أن الأسرة لا يمكن أن تُدار كمعركة طرفين، بل ككيان يحتاج إلى توازن وعدالة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الطفل باعتباره الطرف الأضعف، من خلال ضمانات قانونية تقلل من آثار الانفصال وتحد من النزاعات الأسرية.

 

دعم توجهات الدولة في تطوير التشريعات المنظمة للأسرة

وأشار النائب إلى أن حزب حماة الوطن يدعم توجهات الدولة في تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، من خلال رؤية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الحزب طرح بالفعل مشروعًا للتأهيل الأسري قبل الزواج، لإعداد الشباب نفسيًا واجتماعيًا وشرعيًا، بما يساهم في تقليل نسب الطلاق والنزاعات الأسرية.

وأضاف أن الوقاية من المشكلات الأسرية تبدأ قبل الزواج، عبر التوعية والتأهيل، وليس فقط من خلال الحلول التشريعية بعد وقوع الخلاف.

وأشاد النائب بعدد من ملامح مشروع القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتوثيق الطلاق وتنظيم النفقة وحماية حقوق الأطفال، معتبرًا أنها خطوات مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.

وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول بعض المواد، لضمان خروج قانون متوازن يعبر عن المجتمع ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

وأكد رشاد أهمية توحيد التشريعات الخاصة بالأسرة داخل قانون واحد متكامل، بما يحقق الاستقرار التشريعي ويمنع تضارب القوانين، لافتًا إلى أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يضع مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية في المقام الأول، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية والاستزارة.

واختتم النائب بالتأكيد على أن نجاح قانون الأحوال الشخصية الجديد مرهون بقدرته على حماية الأسرة المصرية وتقليل النزاعات، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحقوق والواجبات، بما ينعكس على استقرار المجتمع ككل.

عمرو رشاد قانون الاسرة مشروع قانون الاسرة مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

ترشيحاتنا

مصر

السفير حجازي: مصر تحافظ على أمنها القومي وتتعامل مع المشهد في الساحل الغربي للبحر الأحمر بكل قوة

أمريكا وإيران

خبير: العالم يترقب تسوية كبرى بين أمريكا وإيران.. والخيار العسكري لم يُحسم بعد

أمريكا والصين

خبير عسكري : قمة أمريكا والصين تعيد رسم موازين القوى العالمية

بالصور

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد