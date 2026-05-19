مطار الغردقة يستقبل 102 رحلة دولية تقل نحو 20 ألف سائح

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة وصول مكثفة للرحلات الجوية القادمة من مختلف المطارات الأوروبية، في ظل استمرار انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.

ويستقبل المطار على مدار اليوم 102 رحلة طيران دولية منتظمة وشارتر قادمة من عدة دول أوروبية وروسيا، تقل على متنها نحو 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، تصدرتها ألمانيا وروسيا وبريطانيا.

وتعكس معدلات الوصول الحالية ارتفاع نسب الإشغال السياحي بفنادق الغردقة ومرسى علم، بالتزامن مع زيادة الطلب على المقاصد السياحية المصرية خلال الموسم الصيفي.

وتواصل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، جهودها لزيادة عدد الرحلات المباشرة من الأسواق السياحية الكبرى إلى مطارات البحر الأحمر، من خلال التعاون مع شركات الطيران العالمية لتشغيل خطوط جديدة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لشركات السياحة لدعم حركة السفر الوافدة إلى مصر.

وأكد عصام علي، الخبير السياحي، أن حركة الطيران الحالية تعطي مؤشرات إيجابية لموسم سياحي قوي، في ظل الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على مدن البحر الأحمر، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن استمرار البرامج الترويجية التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع كبرى الشركات السياحية في أوروبا وروسيا، ساهم بشكل واضح في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة معدلات الحجوزات.