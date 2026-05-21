اليونيسف: رصدنا إصلاحات حقيقية في التعليم بمصر لمعالجة أزمات قديمة

أكد الدكتور شيراز شاكيرا، رئيس قطاع التعليم في اليونيسف، أن المنظمة تعمل في مصر منذ أكثر من 70 عامًا لدعم الحكومة المصرية، خاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لضمان حقوق الأطفال.

دراسة لرصد تأثير الإصلاحات التعليمية

وقالت شاكيرا إن اليونيسف لاحظت أن وزارة التربية والتعليم بدأت تتحرك بوتيرة سريعة نحو تنفيذ إصلاحات تعليمية تستهدف معالجة أزمات وتحديات قديمة.

أزمات قديمة في التعليم

وأضاف أن أبرز التحديات التي تم رصدها في تقرير سابق شملت ارتفاع كثافة الفصول، وضعف حضور الطلاب، ومشكلة انتظام المعلمين.

مشاركة في برامج تطوير التعليم

وأوضح أن اليونيسف شاركت في بعض الإصلاحات مثل برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

سؤال الدراسة الرئيسي

وأكدت شاكيرا أن السؤال الرئيسي الذي طُرح خلال الدراسة كان: هل هذه الإصلاحات تحدث فرقًا فعليًا على مستوى الدولة كلها؟