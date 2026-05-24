متى يصبح النظام الغذائي تهديدا مجتمعيا؟.. فاضل الزعبي يوضح

قال الدكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات، إننا نعيش في زمن هدفه الأساسي هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهذا الاستقرار في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات، يعتمد بشكل كبير على الثقة: الثقة في المنظومة الغذائية، والدوائية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه هنا يبدأ دور مهم جدًا للجهات العاملة في القطاع الصحي، من أجل تثبيت حالة اليقين في مواجهة الكم الهائل من المعلومات التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من هذه المعلومات يكون مضللًا، أحيانًا دون قصد، وأحيانًا — في حالات معينة — قد يكون متعمدًا، لكن في معظم الأحيان هو تضليل ناتج عن سوء فهم أو نقل غير دقيق.

وأوضح أنه ربما في بعض الحالات يكون هناك قصد، لكن دعونا نحسن النية في هذا السياق، لأن هذا الاحتمال قائم، لافتا إلى أن الخطر هنا أن ضعف الاستقرار الاجتماعي يؤدي إلى ضعف "المناعة المجتمعية"، أي قدرة المجتمع على الصمود، وعلى امتصاص الصدمات، سواء كانت صدمات غذائية أو دوائية، وهما عنصران مترابطان بشكل كبير.