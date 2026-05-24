ترامب يصعد الضغوط على إيران: لا اتفاق سريع والحصار مستمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتعجل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً على أن سياسة الضغوط والعقوبات ستظل قائمة إلى حين توقيع اتفاق رسمي يضمن تحقيق المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وسلوك طهران الإقليمي.

وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية تفضّل التوصل إلى “اتفاق قوي وواضح” بدلًا من اتفاق سريع قد يترك ثغرات مستقبلية، موضحاً أن واشنطن لا ترى ضرورة للاستعجال طالما أن العقوبات الاقتصادية تحقق تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف أن الحصار المفروض على إيران سيستمر بكامل قوته حتى يتم التوصل إلى تفاهم نهائي يحظى بقبول الولايات المتحدة وحلفائها.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً على خلفية الملف النووي الإيراني، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة بين القوى الدولية لمحاولة احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

كما تتزامن التصريحات مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي تواجه تحديات كبيرة بسبب الخلافات حول تخصيب اليورانيوم والعقوبات الاقتصادية والضمانات السياسية.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تحمل رسالة ضغط مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مفادها أن واشنطن لن تقدم تنازلات مجانية، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطاً فقط باتفاق شامل ونهائي.

في المقابل، تؤكد إيران مراراً أنها لن تقبل باتفاق يفرض قيوداً إضافية دون رفع فعلي للعقوبات المفروضة عليها.

وتبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق مرهونة بقدرة الطرفين على تجاوز الملفات الخلافية، خاصة في ظل استمرار التصعيد السياسي وتبادل الرسائل الحادة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.