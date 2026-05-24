رئيس الوفد: تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب في محافظة الجيزة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، قرارًا رقم 105 لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس الوفد أن اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات حزب الوفد في محافظة الجيزة تضم كلًا من أحمد إبراهيم عبد العزيز إسماعيل عابد، وأحمد خلف الله عبد الموجود عبد الغفار، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، والنائبة أمل محمد رمزى محمد منير خليل، وسعيد سيد عبد المحسن محمد، وشريف جبر إبراهيم جبر محمد، وشريف محمد حسن أبو حسين، وطارق يوسف قرنى عبد الحليم، وعلاء مصطفى حسين غراب، وماجد عبد العليم محمد الرشيدى، ومحمد أحمد سيد إبراهيم جبران، ومحمد عبد النبى عبد السميع جبريل، ومحمد مختار خليفة صميدة، الدكتور نبيل بشرى جورجى سمعان، والدكتورة هاجر عبد المحسن عز حسن.



وأشار رئيس الوفد إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الجيزة تقوم بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبى، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذى للجنة العامة.