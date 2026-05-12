رئيس الوفد يصدر قراراً بإنشاء "اتحاد المهنيين الوفديين"

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قراراً رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٦، بإنشاء "اتحاد المهنيين الوفديين" ككيان معني بالتواصل مع أعضاء الحزب الفاعلين، في النقابات المهنية.

وأعلن رئيس الوفد في قراره الصادر  بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٦، عن أن الهدف من إنشاء "اتحاد المهنيين الوفديين"  توسيع دائرة مشاركة الوفديين فى العمل النقابى بشكل عملي، وترسيخ وجودهم داخل نطاق ارتباطهم المهني.

وأضاف القرار  في مادته الثانيه، أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، وهي تقديم الدعم لأعضاء الوفد المشاركين في العمل النقابي داخل نقاباتهم، وتوفير الدعم الإعلامي للقضايا النقابية المهنية بمختلف أنواعها، وتفعيل الدعم البرلماني للقضايا النقابية عبر التنسيق مع الهيئة البرلمانية للوفد بغرفتيها (النواب والشيوخ)، بالإضافة إلى  تنشيط وتفعيل التواجد الوفدي في النقابات عبر المشاركة في القضايا المثارة والانتخابات الدورية، وتعزيز التعاون مع التكتلات النقابية وتنظيم الندوات والمؤتمرات لنشر الوعي النقابي.

وأشار رئيس الوفد في قراره بالمادة الثالثة، إلى أن الهيكل التنظيمي للاتحاد يتكون من المستويات التالية:  
1 - رئيس الاتحاد، ويتولى القيادة العامة والإشراف على أعمال الاتحاد .
2 - المجلس التنفيذي ويضم الممثلين الفعليين فى مجالس النقابات المهنية (الحاليين والسابقين) وأصحاب الخبرات النقابية، ويتولى وضع الخطط الدورية، تنظيم اجتماعات الفروع، وإدارة الملفات الانتخابية والندوات. 
3 - المنسقون، ويتولون تنفيذ خطط التواصل والترابط بين الاتحاد وفروعه وتنظيم الاجتماعات الدورية. 
4 -  الفروع، وتمثل مختلف النقابات المهنية (المحامين، الأطباء، المهندسين، الصحفيين.. إلخ)، ولكل فرع مسئول ومنسق لإدارة شئون أعضاء الوفد داخل النقابة المعنية.

تعيين أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد المهنيين الوفديين

وأعلن رئيس الوفد في المادة الرابعة، عن تعيين المهندس حسين منصور رئيساً لاتحاد المهنيين الوفديين، وتعيين أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد المهنيين الوفديين طبقاً للترتيب الأبجدي وهم: أحمد حسان عضو مجلس نقابة المحامين العامة، المهندس جورج هنري ويليم عضو نقابة المهندسين، وخالد العمدة عضو نقابة المعلمين، ودكتور شرف الدين فيصل  الأمين العام لنقابة البيطريين العامة،  دكتور صابر عطا  نقيب صيادلة الفيوم السابق، وصفوت عبد الحميد  نقيب محامي بورسعيد السابق، دكتور عمرو محمد إبراهيم  نقابة الأطباء، مهندس زراعي محمد علي زكي  نقيب الزراعيين بالشرقية، محمد المسيري  عضو نقابة المعلمين.

وأكد الدكتور البدوي في قراره ان يختص أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد المهنيين الوفديين  بوضع خطط العمل الدورية، وتنظيم اجتماعات الفروع، وإدارة الملفات الانتخابية والندوات.

كما قرر تعيين الأعضاء المنسقين التنفيذيين لاتحاد المهنيين الوفديين طبقاً للترتيب الابجدي وهم: إيهاب لبيب، المحاسب حسام خلف، الدكتور طارق خيري بلال، والمهندس عمر الجندي، المهندس محمد عبد السلام، الدكتورة هلا حسن، على أن يختص الاعضاء المنسقون بتنفيذ خطط التواصل والربط بين الاتحاد وفروعه وتنظيم الاجتماعات. 
كما قرر رئيس الوفد  تعيين منسقى الفروع والأعضاء لاتحاد المهنيين الوفديين من النقابات المختلفة طبقاً للترتيب الابجدي وهم: إبراهيم صالح، وإسلام عبد العزيز، وحاتم رسلان، والدكتورة حنان خليل عبد الرازق، وسيد حواس، وطه عبد الجواد، والدكتور عمرو فوزي البرادعي، وعمر محفوظ، ومحمد أحمد حفني، ومحمد السيد، ومحمود المنهراوى، ومحمود عبد النبي محمود، ونبيل حافظ.

وتضمن القرار، تعيين أعضاء من نقابة المهندسين الآتية أسماؤهم، المهندس خالد مهدی عوض الله، والمهندس روبير إدوارد وهبة، والمهندس سالم عبد الكريم سالم، والمهندس محمد الطيرى قناوى.


كما قرر تعيين أعضاء من نقابة الزراعيين وهم: المهندس زراعي مدحت ماهر.

ولفت رئيس الوفد في قراره، إلى أن باب العضوية مفتوح لكافة أعضاء الوفد المهنيين المهتمين بالعمل النقابي ويسعي الاتحاد دوماً لتوسيع تمثيله ليضم كافة النقابات المهنية والاستفادة من الخبرات الوفدية المتاحة، حسب المادة الخامسة في القرار . 
يذكر أن رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاتة، كان قد أصدر قراراً فى 3 مارس الماضى حمل رقم 29 لسنة 2026، بتكليف المهندس حسين منصور بتقديم مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين الوفديين.

