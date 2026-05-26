حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة لإعادة الانضباط استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود الصباحية لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري، تزامناً مع إطلاق مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي حي أول قاد عمرو مصطفي رئيس الحي ، حملة إشغالات صباحية بالتنسيق مع قسم الاشغالات، استهدفت الشوارع والميادين العام إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يُسهم في إعادة الإنضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائقة

وفي حي ثان الزقازيق تابع محمد أبو هاشم رئيس الحي مع قسم الإشغالات برئاسة الحي، تنفيذ حملة إشغالات صباحية مكبرة لرفع كافة التعديات التي تعيق حركة السير بنطاق شارع طلبة عويضه والقومي، حيث أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والتعديات بصورة حازمة، إلى جانب القضاء على ظاهرة الاستندات الحديدية والحواجز الحديدية المستخدمة في احتلال الأرصفة وإعاقة حركة المواطنين والمركبات، وذلك لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية .

وفي صان الحجر شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع كافة الإشغالات من بنطاق الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمدينة بقيادة ممدوح أنور رئيس المدينة ، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وشهد مركز أبو كبير متابعة المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز والمدينة مع قسم الإشغالات، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بنطاق شارع (عسكر - سعد زغلول )، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية الصباحية لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» ترتكز على تضافر جهود الجميع لخلق شوارع آمنة ومنضبطة تليق ببهجة العيد وفرحته.