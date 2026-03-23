بـ 20 جنيها.. إقبال كثيف على الحديقة الدولية وسط تنوع الأنشطة وانخفاض الأسعار

رصدت أميرة قمر مراسلة اكسترا نيوز، أجواء احتفالات المواطنين من داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، مؤكدة أن «إجازة العيد امتدت ليوم إضافي، ما أتاح فرصة أكبر للأسر لاستكمال مظاهر الاحتفال والخروج للمتنزهات».

وأوضحت أن الحديقة تُعد من أبرز الحدائق المتخصصة في القاهرة، حيث تنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: الأوروبي والعربي والمصري، مشيرة إلى أن «كل قطاع يحاكي ثقافة مختلفة، من طواحين هولندا وتمثال الحرية في القطاع الأوروبي، إلى معالم الدول العربية، وصولًا إلى مجسمات الحضارة المصرية مثل الأهرامات ونهر النيل».

وأضافت أن الحديقة توفر خدمات ترفيهية متعددة، خاصة للأطفال، حيث تضم حديقة حيوانات مصغرة ومناطق ملاهي، لافتة إلى أن «سعر التذكرة لا يتجاوز 20 جنيهًا، مع السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات»، مع الإشارة إلى أن بعض الأنشطة الداخلية لها تذاكر منفصلة.

وأشارت «قمر» ، إلى أن الحديقة تمتد على مساحة نحو 55 فدانًا من المسطحات الخضراء، وتفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل خلال الأعياد، مؤكدة سهولة الوصول إليها عبر وسائل النقل العام، خاصة من خلال خطوط الأتوبيسات القادمة من ميدان رمسيس.