الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| إزالة التعديات خلال العيد.. توزيع الألعاب على الأطفال.. وتكثيف أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 22/3/2026 أحداث متنوعة .

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بقيادة نائبه الدكتور أسامة رزق ، والتى أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، والتى تواجدت خلف مجمع المدارس ، وأمام مسجد خير ، وذلك على مساحة 12 ألف م2 ، وقطع المرافق من الكهرباء والمياه عن حالات التعدى ، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية .

محافظ أسوان يكلف نائبه بقيادة حملة لإزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المحيط الخارجى للمعابد ، مع الإهتمام الكامل بالطرق المؤدية إليها بما يضمن ظهورها بالمظهر الحضارى اللائق أمام المواطنين والزائرين من مختلف الجنسيات الدولية.

محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة ونظافة المواقع والمناطق الأثرية للإحتفال بعيد الفطر المبارك..صور

جهود متنوعة

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المراكز والمدن المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، بما يضمن توفير متنفس حضارى وترفيهى يليق بأهالى وزائري المحافظة .

وشهدت الحدائق أعمال تطوير ، تضمنت زيادة المسطحات الخضراء، وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة منظومة الرى بما أسهم فى إبرازها بالمظهر الجمالى اللائق لتوفير بيئة آمنة وجاذبة لقضاء أوقات العيد .

فى عيد الفطر.. توزيع هدايا وبالونات على الأطفال بحدائق أسوان..صور

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات ضبط الدراجات النارية المخالفة ، وخاصة الموتوسيكلات ومركبات التوك توك ، من خلال الإدارة العامة للمرور ، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء عبد الله جلال. 


محافظ أسوان: ضبط دراجات نارية للسير بدون لوحات وإصدار أصوات مزعجة

قام الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة ، وكورنيش النيل ، إلى جانب الشوارع والميادين الرئيسية ، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة،  وضمان توفير الأجواء الملائمة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بأجازة عيد الفطر المبارك حيث جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 


أسوان.. منع دخول الموتوسيكلات إلى الحدائق العامة خلال إجازة العيد

