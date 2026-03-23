أخبار أسوان| إزالة التعديات خلال العيد.. توزيع الألعاب على الأطفال.. وتكثيف أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 22/3/2026 أحداث متنوعة .

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بقيادة نائبه الدكتور أسامة رزق ، والتى أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، والتى تواجدت خلف مجمع المدارس ، وأمام مسجد خير ، وذلك على مساحة 12 ألف م2 ، وقطع المرافق من الكهرباء والمياه عن حالات التعدى ، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية .

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المحيط الخارجى للمعابد ، مع الإهتمام الكامل بالطرق المؤدية إليها بما يضمن ظهورها بالمظهر الحضارى اللائق أمام المواطنين والزائرين من مختلف الجنسيات الدولية.

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المراكز والمدن المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، بما يضمن توفير متنفس حضارى وترفيهى يليق بأهالى وزائري المحافظة .

وشهدت الحدائق أعمال تطوير ، تضمنت زيادة المسطحات الخضراء، وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة منظومة الرى بما أسهم فى إبرازها بالمظهر الجمالى اللائق لتوفير بيئة آمنة وجاذبة لقضاء أوقات العيد .

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات ضبط الدراجات النارية المخالفة ، وخاصة الموتوسيكلات ومركبات التوك توك ، من خلال الإدارة العامة للمرور ، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء عبد الله جلال.



قام الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة ، وكورنيش النيل ، إلى جانب الشوارع والميادين الرئيسية ، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة، وضمان توفير الأجواء الملائمة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بأجازة عيد الفطر المبارك حيث جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.



