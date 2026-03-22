محافظ أسوان: ضبط دراجات نارية للسير بدون لوحات وإصدار أصوات مزعجة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات ضبط الدراجات النارية المخالفة ، وخاصة الموتوسيكلات ومركبات التوك توك ، من خلال الإدارة العامة للمرور ، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء عبد الله جلال.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة لتوفير الإنضباط والسيطرة بالشارع الأسوانى ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية التصدى الحاسم لكافة صور المخالفات المرورية التى تتسبب فى إزعاج المواطنين ، وعلى رأسها السير بدون لوحات معدنية ، أو عكس الإتجاه أو التسبب فى ضوضاء تؤثر سلباً على البيئة العامة ، مشدداً على أن ذلك يأتى فى إطار بسط الأمن والأمان وتحقيق الإنضباط بالشارع على الوجه الأكمل .

وفى هذا السياق تابع الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان جهود الحملات المرورية التى نفذتها الإدارة العامة للمرور ، حيث أسفرت عن ضبط 12 دراجة نارية مخالفة ، وذلك لإصدارها أصواتاً مزعجة وسيرها بدون لوحات معدنية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تأتى هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للحد من الظواهر السلبية ، وتهيئة بيئة آمنة ومنضبطة للمواطنين والزائرين بما يعكس الوجه الحضارى لزهرة الجنوب .