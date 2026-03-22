قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه بقيادة حملة لإزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة

محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بقيادة نائبه الدكتور أسامة رزق ، والتى أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، والتى تواجدت خلف مجمع المدارس ، وأمام مسجد خير ، وذلك على مساحة 12 ألف م2 ، وقطع المرافق من الكهرباء والمياه عن حالات التعدى ، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن أجهزة المحافظة يقظة و لن تتهاون فى مواجهة أى محاولات للتعدى على أراضيها ، خاصة التعديات المستحدثة ، والتى تحاول إستغلال أجازة عيد الفطر المبارك  ، مشدداً على إستمرار تنفيذ الإزالات الفورية ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وإسترداد أراضيها.

جهود متنوعة

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود المتواصلة لفرض هيبة الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الشعب ، وبمتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من القيادات الأمنية والتنفيذية، شملت اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، إلى جانب نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة والمركبات اللازمة، وهو ما ساهم فى نجاح جهود الحملة فى إزالة المستهدف على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد