أسوان.. منع دخول الموتوسيكلات إلى الحدائق العامة خلال إجازة العيد

قام الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة ، وكورنيش النيل ، إلى جانب الشوارع والميادين الرئيسية ، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة، وضمان توفير الأجواء الملائمة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بأجازة عيد الفطر المبارك حيث جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وخلال الجولة ، التى رافقه فيها المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على مشروع النظافة ، نقل نائب المحافظ توجيهات المهندس عمرو لاشين بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع القمامة والمخلفات بشكل دورى ، مع إزالة أى إشغالات بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة .

كما شدد الدكتور أسامة رزق على منع دخول الموتوسيكلات إلى داخل الحدائق ، مع الإلتزام بخطوط السير المحددة لها حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين ، وللإهتمام للمظهر الحضارى والجمالى لهذه المواقع الحيوية .

وأكد نائب المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لتفريغ الصناديق والحاويات والسلال من القمامة أولاً بأول ، مع رفع أى إشغالات بكورنيش النيل والمراسى السياحية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الإنضباط والنظافة العامة خلال فترة الإجازة .