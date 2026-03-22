فى عيد الفطر.. توزيع هدايا وبالونات على الأطفال بحدائق أسوان..صور

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المراكز والمدن المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، بما يضمن توفير متنفس حضارى وترفيهى يليق بأهالى وزائري المحافظة .

وشهدت الحدائق أعمال تطوير ، تضمنت زيادة المسطحات الخضراء، وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة منظومة الرى بما أسهم فى إبرازها بالمظهر الجمالى اللائق لتوفير بيئة آمنة وجاذبة لقضاء أوقات العيد .

وفى السياق ذاته ، نفذت إدارة الحدائق العامة بقيادة المهندس محمد حسن مبادرة لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر، وتعزيز الأجواء الإحتفالية خلال أيام العيد .

وفى نفس الوقت كثفت اللجان المختصة حملاتها الميدانية للمرور على المراسي والعائمات بمختلف أنواعها لمراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية ، مع التشديد على منع التحميل الزائد ، وذلك فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة ومنضبطة .