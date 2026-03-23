حديقة الميرلاند تفتح أبوابها أمام الأسر المصرية وسط أجواء احتفالية

رصدت ريهام فيكتور مراسلة اكسترا نيوز، أجواء استقبال الزوار داخل حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، مؤكدة أن الحديقة فتحت أبوابها منذ الساعة الـ 10 صباحًا لاستقبال المواطنين من مختلف الأعمار في رابع أيام عيد الفطر، مشيرة إلى استمرار توافد الأسر للاحتفال وقضاء أوقات ترفيهية.

وأوضحت فيكتور، أن الحديقة تمتد على مساحة تقارب 50 فدانًا، وتوفر مساحات خضراء واسعة تتيح للأسر الجلوس والتنزه، مضيفة أن كثيرًا من الأهالي يفضلون افتراش النجيل وإحضار الطعام، ما يجعلها نزهة مناسبة بتكلفة بسيطة.

وأضافت أن الحديقة تضم مناطق ألعاب مخصصة للأطفال والشباب، إلى جانب حديقة حيوانات مصغرة يمكن فيها التفاعل مع الحيوانات والتقاط الصور، فضلًا عن أنشطة فنية مثل الرسم والتلوين، ومشغل لتعليم زراعة النباتات وشرائها.

وأشارت «فيكتور» إلى توفر مطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى ملاعب رياضية مثل البادل وتنس الطاولة، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، مؤكدة أن الحديقة توفر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة وقضاء وقت ممتع للعائلات.