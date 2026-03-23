1000 سائح أجنبي يزورون الحديقة النباتية خلال عيد الفطر بأسوان

توافد العديد من المواطنين والأفواج السياحية على الحديقة النباتية بأسوان خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث وصل إجمالى عدد الزائرين نحو 4 ألاف زائر من المصريين والأجانب .

فقد سجلت الحديقة النباتية زيارة حوالى 3 ألاف زائر مصرى، حرصوا على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وقضاء أوقات ترفيهية مميزة وسط المساحات الخضراء والنباتات النادرة.

كما استقبلت الحديقة نحو 1000 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات مما يعكس انتعاش الحركة السياحية بأسوان خلال فترة الإجازة .

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن هذا الإقبال يعكس مكانة الحديقة كأحد أبرز المقاصد السياحية والترفيهية ، وأنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال أيام عيد الفطر المبارك .