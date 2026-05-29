اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نشوب مشاجرة بين سيدة وطليقها أثناء تنفيذ حكم رؤية طفل داخل إحدى المنشآت بمحافظة القاهرة، حيث تبادل الطرفان التعدي بالأيدي والسب والشتائم، وسط حالة من الارتباك أثناء تنفيذ الزيارة الأسبوعية المقررة للطفل.

وبحسب المتداول، فإن الواقعة وقعت خلال تنفيذ حكم الرؤية داخل احدي المركز، قبل أن تتطور الخلافات بين الطرفين إلى اشتباك لفظي وجسدي أمام الحضور، ما أثار موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تكرار مثل هذه الحوادث في أماكن تنفيذ أحكام الرؤية.

وتعيد هذه الواقعة طرح تساؤلات حول أسباب تكرار مشاهد العنف خلال تنفيذ أحكام رؤية الأطفال، خاصة في ظل ما تشهده بعض الحالات من توتر مسبق بين الأطراف المنفصلة، وضعف البيئة المناسبة أحيانًا داخل أماكن التنفيذ، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات أمام الأطفال بدلًا من حمايتهم من آثار الانفصال.