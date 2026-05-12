ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

حصل صدى البلد على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق بمنطقة أبولهو بمدينة مرسى مطروح.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى مطروح العام 13مصابا وهم: عاشور محمد امبيوه مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، محمود محمد أمبيوة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، شموخ ناجي امبيوة توقف بالنفس، عاشور ناجي عبد اللطيف مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عزة موسي امبيوة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، عليا امبيوة محمد مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هاجر عبد الكريم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مبسوطه يونس مصابة بكدمات وسحجات بالظهر، نعمه عاشور امبيوة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، حسين محمد امبيوة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما استقبلت المستشف محمد امبيوة محمد مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، اسيل محمد امبيوة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يوسف عبداللطيف امبيوة مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفى.

إصابات متنوعة

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين تعرضوا لإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وجارٍ تقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة لهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.