ننشر أسماء ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز بمطروح

حصل صدى البلد على اسماء ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة زاوية العوامة بمدينة الضبعة والذى أسفر عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة ومرسي مطروح 6مصابين وهم

بسمة ضيف الله يونس 14 عامًا، مستورة بكر نوح 30 عامًا، سما ضيف الله يونس عامان، رحمة ضيف الله يونس 13 عامًا، صابرين ضيف الله يونس 17 عامًا، وفاطمة ضيف الله يونس عامان، وجميعهم مصابون بحروق متفرقة بالجسم.

بلاغ بالحادث

كانت الأجهزة المعنية بمطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع انفجار داخل منزل مكوّن من أربعة طوابق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس الحكمة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.