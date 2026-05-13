لرحلة آمنة وسهلة ومنظمة.. نصائح مهمة من غرفة السياحة للحجاج

وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من الإرشادات والتنبيهات الهامة للحجاج، لضمان سهولة إجراءات السفر والوصول وتجنب أي معوقات بالمطارات أو خلال الرحلات، كما تأتي تلك النصائح مع إطلاق السلطات السعودية ولأول مرة منظومة “ حاج بلا حقيبة ”.

ونشرت الغرفة، تلك النصائح على صفحاتها على السوشيال ميديا حيث قامت العديد من شركات السياحة بمشاركة تلك النصائح لحجاجها بالإضافة الي ما تقوم به الشركات نفسها من توعية ونصح وإرشاد للحجاج.

التواجد بالمطارات



وأكدت الغرفة أهمية التزام الحجاج بالتواجد بالمطارات المصرية قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بوقت كافٍ لا يقل عن 4 ساعات، وذلك لإنهاء إجراءات السفر والتفتيش والجوازات بسهولة، خاصة مع كثافة التشغيل خلال موسم الحج.



وشددت الغرفة على ضرورة مراجعة جميع المستندات قبل التوجه إلى المطار، وفي مقدمتها جواز السفر والتأشيرة وتذكرة السفر، مع الاحتفاظ بصورة من الأوراق المهمة على الهاتف المحمول تحسبًا لأي طارئ.



حقيبة اليد أو الظهر



وأوضحت الغرفة أن حقيبة اليد أو الظهر التي يُسمح للراكب باصطحابها معه على متن الطائرة غاية في الاهمية ، ونصحت الحجاج بالاحتفاظ بعض المتعلقات المهمة في حقائب الضهر او اليد ومنها المستندات والأوراق الهامة والأموال والكروت البنكية والهاتف المحمول والشاحن، بالإضافة إلى الباور بنك داخل الطائرة فقط ووفق السعات المسموح بها، وكذلك الأدوية الشخصية ويفضل أن تكون مصحوبة بروشتة طبية معتمدة، إلى جانب السوائل بحد أقصى 100 مل لكل عبوة داخل كيس شفاف.

الممنوعات

وأكدت الغرفة منع حمل أية سوائل تزيد عن الحد المسموح، أو الأدوات الحادة مثل المقصات والموس والكتر، وكذلك المواد القابلة للاشتعال والولاعات داخل حقيبة اليد، التزامًا بإجراءات السلامة والطيران المدني.



وفيما يتعلق بحقيبة السفر الكبيرة، أشارت الغرفة إلى إمكانية اصطحاب ملابس الإحرام الإضافية والملابس العادية وأدوات النظافة الشخصية والأحذية الإضافية والهدايا البسيطة غير القابلة للكسر، مع التأكيد على حظر نقل المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو بطاريات الليثيوم أو الأشياء الثمينة أو السوائل الغذائية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى منع نقل عبوات مياه زمزم داخل الحقائب المشحونة.

حاج بلا حقيبة



كما أوضحت الغرفة أن موسم حج 2026 يشهد تطبيق عدد من المستجدات وفق تعليمات السلطات السعودية، وفي مقدمتها خدمة «حاج بلا حقيبة»، والتي تستهدف شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج بما يسهم في تقليل التكدس والزحام بالمطارات وتسهيل حركة الحجاج.



وأكدت الغرفة أن الالتزام الصارم بالأوزان والأحجام المحددة للحقائب أمر ضروري، حيث إن أي زيادة قد تؤدي إلى رفض الشنطة أو تأخير وصولها وتحميل الحاج رسومًا إضافية.

وقدمت الغرفة عددًا من النصائح التنظيمية المهمة للحجاج، من بينها:

- تجنب استخدام العطور أثناء الإحرام.

- الحرص على أن تكون الحقائب خفيفة ومنظمة.

- كتابة البيانات الشخصية بشكل واضح على جميع الأمتعة، وتتضمن اسم الحاج ورقم جواز السفر ومقري الوصول والمغادرة.

- تقسيم الأغراض بشكل جيد، بحيث يتم الاحتفاظ بالأشياء المهمة والأدوية والمستندات داخل حقيبة اليد أو حقيبة الظهر، ووضع باقي المتعلقات داخل حقائب الشحن.

- الالتزام بتعليمات المشرفين ومواعيد التحرك والتفويج بالمطارات والموانئ والمشاعر المقدسة.

نصائح هامة لحجاج البري

وبالنسبة لحجاج الحج البري، شددت الغرفة على ضرورة تدوين بيانات الحاج بشكل واضح على الحقائب، مع التأكيد على حظر وجود أي مواقد كيروسين أو مواد قابلة للاشتعال داخل الأتوبيسات حفاظًا على سلامة الحجاج.

كما أكدت الغرفة أنه بالنسبة للأدوية المدرجة ضمن جداول الممنوعات، فيجب أن تكون مصحوبة بروشتة طبية معتمدة من جهة رسمية لتجنب أي معوقات أثناء إجراءات التفتيش أو الدخول.

واختتمت غرفة شركات السياحة بيانها بالتأكيد أن الالتزام بالتعليمات المنظمة والتجهيز الجيد للرحلة يسهمان بشكل كبير في توفير رحلة مريحة وآمنة للحجاج، ويساعدان على أداء المناسك بسهولة ويسر وفي أجواء منظمة وآمنة.