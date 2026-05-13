قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات
كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أرض تعليمية أم مدينة سكنية؟.. تساؤلات ساخنة تُطارد ملف "عمارات الكوامل" داخل جامعة سوهاج

تصميم خاص بالتقرير
تصميم خاص بالتقرير
سوهاج _ أنغام الجنايني

تتواصل حالة الجدل الواسع حول مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس داخل جامعة سوهاج بمدينة الكوامل، بعدما تصاعدت التساؤلات بشأن قانونية التصرف في أرض الجامعة وبيع وحداتها السكنية، رغم أن الأرض بحسب مستندات وقرارات تخصيص ما زالت مخصصة للأغراض التعليمية منذ عام 1986 وحتى الآن.

بيع 352 وحدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

القضية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الملفات حساسية داخل الجامعة، تدور حول مشروع سكني ضخم يضم 11 عمارة، تم إنشاؤها داخل الحرم الجامعي بسوهاج الجديدة، قبل أن يتم لاحقًا توقيع عقود بيع 352 وحدة منهم لصالح أعضاء هيئة التدريس.

وبينما يرى مؤيدو المشروع أنه جاء لخدمة أعضاء هيئة التدريس وتوفير سكن ملائم لهم، يطرح آخرون أسئلة قانونية معقدة تتعلق بطبيعة الأرض نفسها، وما إذا كان قد تم تعديل تخصيصها رسميًا من أرض تعليمية إلى سكنية، خاصة أن مستندات عديدة تشير إلى أن الأرض خُصصت من محافظة سوهاج منذ الثمانينيات لصالح إنشاء الجامعة فقط، وليس لأي أغراض استثمارية أو سكنية.

وتزداد علامات الاستفهام مع تداول عقود بيع موقعة ومختومة رسميًا، نُسب توقيعها إلى رئيس الجامعة الأسبق، تضمنت بيع وحدات مقامة داخل سور الجامعة، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل:" هل كان يملك رئيس الجامعة قانونًا حق التصرف بالبيع في أرض مملوكة للدولة ومخصصة للتعليم؟ وهل تم ذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات والقانون العام؟".

كما أعادت القضية إلى الواجهة تساؤلات أخرى بشأن دور الجهات الرقابية والتنفيذية، بداية من محافظة سوهاج، مرورًا بوزارة التعليم العالي ووزارة الإسكان، وصولًا إلى الأجهزة الرقابية المختصة، خاصة مع وجود مخاطبات قانونية تشير إلى وجود تحفظات على بعض الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وتشير مستندات متداولة إلى أن جهات قانونية طلبت في فترات سابقة مستندات تتعلق بتسلسل ملكية الأرض وقرارات تخصيصها، وما إذا كان قد صدر قرار رسمي يغير طبيعتها من تعليمية إلى سكنية، بينما يؤكد منتقدو المشروع أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي المقابل، يرى آخرون أن المشروع تم بعلم الجامعة وعلى مدار سنوات طويلة، وأن عقود التخصيص والبيع تمت بصورة رسمية، ما يفتح الباب أمام تساؤل آخر لا يقل أهمية:" إذا كانت هناك مخالفات فعلًا، فلماذا استمر المشروع لسنوات دون إيقافه؟".

ومع تصاعد الحديث حول الملف من جديد، تتجه الأنظار نحو إدارة الجامعة الحالية والجهات الرسمية المعنية، انتظارًا لإجابات واضحة تحسم الجدل الدائر منذ سنوات حول واحدة من أكثر القضايا إثارة داخل جامعة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قضايا جامعة سوهاج جامعة سوهاج هيئة التدريس بجامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

مخالفات بناء

برلماني يقترح مد فترة التقسيط في التصالح بمخالفات البناء من 3 سنوات إلى 5 سنوات

الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

مرشد: مصر قدمت نموذجا ناجحا في دعم القطاع الصحي بالقارة الأفريقية

شركة الصرف

رئيس شركة مياه الجيزة يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة إمبابة

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد