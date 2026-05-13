الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

40 ألف عينة شهريًا.. "مياه سوهاج" تُحكم الرقابة على كل نقطة مياه قبل وصولها للمواطن

سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك يعكس حجم المتابعة اليومية داخل قطاع مياه الشرب بمحافظة سوهاج، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استمرار تطبيق منظومة رقابية مشددة لمتابعة جودة المياه المنتجة، عبر سحب عشرات الآلاف من العينات شهريًا من المحطات والشبكات والمآخذ بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن جودة مياه الشرب تمثل أولوية قصوى داخل الشركة، مشددًا على أن منظومة التشغيل والمعامل تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم مياه آمنة ونقية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم برفع نحو 40 ألف عينة مياه شرب شهريًا من مختلف مواقع الإنتاج والتوزيع، من خلال شبكة رقابية متكاملة تضم 11 معملًا متخصصًا، حصل 9 منها على شهادة الأيزو 17025، إلى جانب 8 نقاط مراقبة منتشرة بمراكز المحافظة لمتابعة جودة المياه بشكل مستمر.

وأضاف أن أعمال المتابعة لا تقتصر على معامل الشركة فقط، بل تتم بالتنسيق مع معامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بما يضمن وجود رقابة متعددة المراحل على المياه المنتجة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو الشركة استمرار أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة المعملية داخل ورش الصيانة المتخصصة، بهدف الحفاظ على دقة نتائج التحاليل ورفع كفاءة الأداء الفني، إلى جانب تقديم خدمات تطهير الخزانات لصالح المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الكيميائي منصور صابر علي أن الشركة نجحت في الحصول على 411 موافقة بيئية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، كما يتم شهريًا تحليل نحو 6 آلاف عينة صرف صحي للتأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات البيئية.

بالإضافة إلى فحص ألف عينة من المنشآت الصناعية عبر المعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي وعدد من المعامل المتخصصة المنتشرة بالمحافظة.

