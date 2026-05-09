أمير هشام: كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي تمامًا، وسبق وتم طرح اسمه قبل ييس توروب، على لجنة التخطيط السابقة وأكدت عدم صلاحيته بعد مناقشة للسيرة الذاتية لم تستمر سوى دقائق معدودة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: هذا الاسم غير مطروح تماما داخل النادي الأهلي، وكارفهال لم يحظى بقبول مسئولي النادي عندما جرى ترشيحه في الموسم الجاري، عندما كان الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل ريبيرو.

وأوضح: اسم كارفهال ليس جديدًا على مسئولي الأهلي، ولم يلقى القبول، وملف التعاقد معه مغلق تمامًا وهو خارج الحسابات.