الهند ترفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة في محاولة للحد من مشتريات المعادن النفيسة ودعم عملتها المحلية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الهندي.

ووفقًا لأمرين رسميين، ضاعفت الحكومة فعليًا الرسوم على واردات الذهب والفضة إلى نحو 15% مقارنة بـ6% سابقًا، عبر فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% إلى جانب رسم لتنمية البنية التحتية الزراعية والتنموية بنسبة 5%.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى تراجع الطلب على المعادن النفيسة في ثاني أكبر سوق للسبائك في العالم، كما قد تساعد في تقليص العجز التجاري؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية .

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة غير معتادة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمواطنين إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام على الأقل للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، في وقت تضغط فيه أسعار الطاقة المرتفعة على الاقتصاد الهندي.