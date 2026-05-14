طلاب الفنون الجميلة بجامعة المنصورة يقدمون رؤى بصرية بمعرض تجليات

نظَّمت كلية الفنون الجميلة بـجامعة المنصورة معرضَ «تجلِّيات سينوغرافية» لأعمال طلاب شعبة الفنون التعبيرية بقسم الديكور، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وريادة الدكتورة نشوى الشافعي، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شاهندة صلاح ترك، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة بسنت أبو شال، رئيسة قسم الديكور، وتنظيم وإعداد الدكتورة شيماء الرفاعي، المدرس بقسم الديكور بشعبة الفنون التعبيرية، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ضمَّ المعرض أعمالَ طلاب المستويات الثالث والرابع والخامس في مقررات تصميمات الفنون التعبيرية (2) و(4)، وتنفيذ ماكيت (2)، وركَّزت أعمال المستوى الثالث على تصميم سينوغرافيا المسرح، بدءًا من تحليل النصوص الدرامية وإعداد المساقط الأفقية والمجسَّمات، وتنفيذ المشاهد المسرحية باستخدام الخامات المختلفة وبرامج التصميم ثلاثية الأبعاد؛ لإظهار الحالة الدرامية لكل مشهد.

فيما تناولت مشروعات المستوى الرابع تصميمَ مشاهد مسرحية وسينمائية مستوحاة من ثلاثية الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث نفَّذ الطلاب التصميمات والمساقط الأفقية والرأسية باستخدام الوسائل اليدوية والرقمية، مع الاهتمام بتفاصيل المشهد وتوظيف عناصر التصميم بما يخدم الحالة الدرامية.

أما طلابُ المستوى الخامس، فقدَّموا مجسَّماتٍ لمشاهد سينمائية نُفِّذت بمقاييس دقيقة، بدءًا من إعداد الرسومات وتحديد الأبعاد واختيار الخامات، وحتى تصوير المجسَّمات ودمجها رقميًّا مع الخلفيات؛ لتبدو في صورة مشاهد قريبة من الواقع السينمائي، كما تضمَّن المعرض عرضَ فيديوهات تُوثِّق مراحل التنفيذ المختلفة.

وأظهرت الأعمال المعروضة مستوىً متميزًا في التنفيذ واستخدام العناصر البصرية، إلى جانب قدرة الطلاب على الدمج بين الدراسة الفنية والت طبيق العملي، خاصةً في مجالات السينوغرافيا والفنون الرقمية.

وشهد المعرض تفاعلًا من الحضور، الذين أشادوا بتنوُّع الأفكار ومستوى التفاصيل في الأعمال المعروضة، وما عكسته من تطوُّر واضح في مهارات الطلاب الفنية والتقنية.