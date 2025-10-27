ما هو فن التكفيت؟ اعرف أهم المعلومات عنه وسبب إندثاره

استعرض برنامج "أهلا بالستات" على فضائية "ام بي سي مصر"، أهم المعلومات عن فن التكفيت وهو فن اندثر وقل انتشاره، وفيه يتم تطعيم المعادن بأسلاك معادن أخرى.

وذكر برنامج "أهلا بالستات"، أن فن التكفيت بدأ فعلا يندثر لدرجة أن صناعه لا يتذكروا هذا الفن لقلة انتشاره.

وأوضح البرنامج أن الصانع يأتي بطبقة من الفضة يحفر فيه مسارات وتفريغات ويتم تعبئة هذه التفريغات بالذهب، وهذا الفن بدأ من العصر الفارسي وكان منتشر في القصور وأواني الملوك.

والمفاجأة أن فن التكفيت ظل موجود في مصر حتى عصر الملك فاروق وكانت كتير من تحف وأنتيكات الملك فاروق كانت مصنوعة بفن التكفيت.

