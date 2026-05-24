الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة القيد وانهاء ملف الرخصة الإفريقية قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن إدارة نادي الزمالك طلبت من الكاف الحصول على مهلة إضافية من أجل إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية الخاصة بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل لما بعد نهاية شهر مايو الجاري".

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يحاول حل بعض القضايا بشكل ودي خلال الفترة المقبلة بهدف تخفيض المبالغ المالية المطلوبة وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

استعداد مبكر للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع برنامج إعداد قوي يتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد بشكل مثالي من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، بعد النجاح في استعادة لقب الدوري وإسعاد جماهير القلعة البيضاء