بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي، أن لوائح الترخيص القاري لكرة القدم تمنح الاتحادات القارية سلطة تقديرية استثنائية تتيح منح رخصة المشاركة لأي نادٍ موقوف قيد لاعبيه، حتى في حال عدم السداد الكامل أو غياب اتفاق التسوية.

وأوضح الدكتور محمد فضل الله، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الإجراء يتم عندما يرى الاتحاد القاري أن استبعاد النادي قد يسبب ضرراً جسيماً للمسابقة القارية ومصداقيتها، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يُعد ضمانة هيكلية تكفل للاتحاد القاري سيادته الكاملة على قرارات الترخيص بعيداً عن ضغوط الأندية أو النزاعات القائمة بينها.

يأتي ذلك في ظل الجدل المثار بشأن موقف بعض الأندية من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية، رغم وجود قضايا مالية أو عقوبات إيقاف قيد صادرة ضدها.

وتزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية منح استثناءات لبعض الأندية الكبرى وفي مقدمتها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حفاظًا على القيمة التسويقية والفنية للبطولات القارية.

ويترقب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الإنتهاء من أزمة إيقاف القيد وتسوية المديونية من أجل المشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نبقيادة معتمد جمال جح في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى ختام مجموعة التتويج بالمسابقة المحلية ووصول رصيد إلي 56 نقطة.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي دوري أبطال إفريقيا ورافقه نظيره فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة.