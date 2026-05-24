ياسر ريان: جماهير الزمالك قصة تُحكى للأجيال.. والأبيض توّج بالدوري عن جدارة

يرى ياسر ريان نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك استحقّ التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز عن جدارة..



وقال "ريان" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك يستحق الحصول على الدوري، ولا أحد توقع أن يحصل الزمالك على الدوري.

وأضاف: جماهير الزمالك دي قصه تتحكى للأجيال، ودخول مباراة الزمالك لقاء سيراميكا كان صعبًا خصوصًا بعد خسارة ماتش الكونفدرالية.



وتابع: الجمهور هو رقم 1 للزمالك، اللاعبين كانوا بيخسروا وكان بيصقفوا، وجمهور الأهلي مش متعود أن فرقته بتخسر.



وواصل: محمود وفا محسبش ضربة جزاء ونفس الكورة في بطولة إفريقيا للشباب وحسبها في وجود الفار.