اليوم..ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة

انطلقت اليوم منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 مايو الجاري بمجمع الصالات المغطاه بستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات الفرق، والتي انطلقت في تمام التاسعة صباحًا، بداية من دور الـ32 على أن يختتم اليوم بالمباراة النهائية وتوزيع جوائز الفائزين.

ويواجه منتخب مصر نظيره الياباني في دور ثمن النهائي وذلك بعد الفوز صباح اليوم على المنتخب السعودي في دور الـ32 بنتيجة 45-20.

ويمثل منتخب مصر اليوم كل من أحمد هشام وزياد السيسي وأدهم معتز ومحمد عامر.

وكانت قد أختتمت بالأمس منافسات الفردي والتي أسفرت عن تتويج بطل كوريا الجنوبية "سانجوك أوه" بذهبية المنافسات وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية "كولين هيتكوك" صاحب الفضية بنتيجة 15-8.

وعلى نفس الصعيد، حصد كل من الجورجي "ساندرو بازادي" والألماني "فريدريك كيندلر" الميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولهما لمباراة نصف النهائي.

كما شهدت منافسات الفردي مشاركة مصرية كانت أبرزها وصول أحمد هشام لدور الـ16 وحصوله على المركز التاسع بعد خسارته بصعوبة من بطل إيطاليا "كوسيمو بيرتيني" بنتيجة 15-12.

وتشهد البطولة مشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم هم المغرب، البلد المحايد، الجزائر، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيران، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، تونس، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.