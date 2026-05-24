قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام
قليل قوي .. شوبير يفجر مفاجأة حول راتب معتمد جمال في الزمالك
الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
أحمد شوبير: استمرار معتمد جمال ضرورة داخل الزمالك
أهم 5 دعوات في يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن
شهيدة لقمة العيش.. حكاية فاطمة عاملة يومية لاقت ربها في حادث على الطريق بالمنوفية
أحمد شوبير: معتمد جمال صنع المعجزة مع الزمالك
بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال
إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بالشرقية
مصدر إيراني: الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي
لحظات مؤثرة.. شوبير يكشف كواليس حالة محمد صلاح داخل ليفربول
بيدربهم على السباكة والنجارة.. القومي للمرأة يطلق مبادرة «اتعلمي.. ووفري.. واكسبي» بالأسمرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونخ بثنائية محلية ورقم تهديفي استثنائي

كين ورونالدو
كين ورونالدو
إسلام مقلد

واصل النجم الإنجليزي هاري كين كتابة التاريخ، بعدما قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب كأس ألمانيا 2025-26، مساء السبت، عقب الفوز على شتوتجارت بثلاثية نظيفة.

ثلاثية تاريخية في النهائي

وسجل قائد منتخب إنجلترا أهداف المباراة الثلاثة، ليمنح الفريق البافاري الثنائية المحلية هذا الموسم، بعد حسم لقب الدوري الألماني قبل أربع جولات من النهاية.

ويُعد هذا اللقب الأول لكين في بطولة الكأس منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، ليواصل موسمه الاستثنائي بقوة.

رقم تهديفي لم يتحقق منذ رونالدو

ورفع كين رصيده إلى 61 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ليعادل الرقم الذي حققه كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.

ويُعد هذا الرقم الأعلى تهديفيًا لأي لاعب في موسم واحد خلال آخر 11 عامًا.

تفوق على كبار نجوم العالم

وخلال السنوات الماضية، لم يتمكن عدد من أبرز مهاجمي العالم من الوصول لهذا الرقم، رغم تألقهم اللافت، ومن بينهم:

  • روبرت ليفاندوفسكي
  • لويس سواريز
  • إيرلينج هالاند
  • كيليان مبابي
  • ليونيل ميسي

ليؤكد هاري كين أنه يعيش واحدًا من أعظم مواسمه على الإطلاق بقميص العملاق البافاري.

هاري كين كين بايرن ميونخ شتوتجارت كأس ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

اقطاي عبدالله

الأهلي يكشف إلى صدى البلد موقف التعاقد مع أقطاي عبدالله

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

ترشيحاتنا

الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية

التنمية المحلية تنظم ورشة عمل عن الحرف اليدوية والاستدامة والتسويق

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

حياة كريمة.. تأسيس 20 شركة ناشئة وتشغيل 56 مشروع للنساء بأسيوط وسوهاج وقنا

تنظيم المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة

المجلس القومي يعلن تنظيم المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة

بالصور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان لامع في آخر ظهور لها

ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد