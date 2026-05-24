هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونخ بثنائية محلية ورقم تهديفي استثنائي

واصل النجم الإنجليزي هاري كين كتابة التاريخ، بعدما قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب كأس ألمانيا 2025-26، مساء السبت، عقب الفوز على شتوتجارت بثلاثية نظيفة.

ثلاثية تاريخية في النهائي

وسجل قائد منتخب إنجلترا أهداف المباراة الثلاثة، ليمنح الفريق البافاري الثنائية المحلية هذا الموسم، بعد حسم لقب الدوري الألماني قبل أربع جولات من النهاية.

ويُعد هذا اللقب الأول لكين في بطولة الكأس منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، ليواصل موسمه الاستثنائي بقوة.

رقم تهديفي لم يتحقق منذ رونالدو

ورفع كين رصيده إلى 61 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ليعادل الرقم الذي حققه كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.

ويُعد هذا الرقم الأعلى تهديفيًا لأي لاعب في موسم واحد خلال آخر 11 عامًا.

تفوق على كبار نجوم العالم

وخلال السنوات الماضية، لم يتمكن عدد من أبرز مهاجمي العالم من الوصول لهذا الرقم، رغم تألقهم اللافت، ومن بينهم:

روبرت ليفاندوفسكي

لويس سواريز

إيرلينج هالاند

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

ليؤكد هاري كين أنه يعيش واحدًا من أعظم مواسمه على الإطلاق بقميص العملاق البافاري.