كأس أمم إفريقيا.. مشوار منتخب مصر للناشئين وكوت ديفوار قبل مواجهة الليلة

يسري غازي

يواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف مشواره في النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب ’ بمواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة في العاشرة مساء اليوم (الأحد) بصافرة الحكم البوروندي رودريج بيجيريمانا.

منتخب "الفراعنة" الصغار بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف ’ يأملون في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بعد غياب دام 23 عاماً والمضي قُدماً في طريق المنافسة على اللقب ’ عقب تأهلهم في المركز الثاني عن المجموعة الأولى من تعادل مع إثيوبيا (0 – 0) ثم فوز على تونس (2 – 1) بتوقيع محمد جمال وأمير أبو العز ’ قبل أن ينهوا مشوارهم في مرحلة المجموعات بخسارة أمام منتخب المغرب (1 – 2) بعد شوط ثان رائع شهد تسجيل أجمل أهداف البطولة عبر المهاجم البديل زياد سعودي.

في الجهة الأخرى تمكن منتخب "الأفيال" الصغار بقيادة مديرهم الفني باسيريكي دياباتي ’ تمكن من تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على الكاميرون (2 – 0) بتوقيع انجي نومان وهوبرت ياو ’ ثم الكونغو الديمقراطية (1 – 0) بإمضاء الظهير الأيمن عرفات دياباتيه ’ بعدها اكتفوا بالتعادل مع منتخب أوغندا (2 – 2) وجاءت الثنائية عبر المدافع كريست كودوجنون وصانع الألعاب البديل سليمان كونيه.

الجدير بالذكر أن منافسات ربع النهائي تنطلق عصر اليوم بمواجهة تجمع منتخب الجزائر أمام نظيره التنزاني يعقبها لقاء المغرب أمام الكاميرون ’ ثم تختتم بمباراة السنغال أمام مالي.

كان زملاء القائد أحمد صفوت قد تأهلوا لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخ المنتخبات الوطنية في هذه المرحلة السنية ضمن 8 منتخبات حجزت مقاعدها في النهائيات التي تقام في قطر نهاية هذا العام بعد انتقالها لربع النهائي.

