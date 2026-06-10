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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة نارية من شقيقة محمد صلاح: سيبوا التفاهات وكفاية تشتيت.. ساندوا منتخب بلدكم

محمد صلاح وشقيقته
محمد صلاح وشقيقته
محمد بدران

حرصت رباب، شقيقة محمد صلاح، كابتن منتخب مصر، على توجيه رسالة إلى الجماهير قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مساء غدٍ الخميس.

كتبت رباب صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كلمتين محشورين بقى ولازم أقولهم، مين دول يا جماعة اللي بيطلعوا كل بطولة للمنتخب ويبدأوا يعلقوا على حاجات تافهة للمنتخب ويهاجموا المنتخب.

وأضافت رباب صلاح: "سواء في طريقة لبس أو كلام أو تمرينات أو أو أو، أنتم مصريين زينا؟ هذا وقت مهم جدًا ولازم كله يبقى دعم وتشجيع للاعبين والمنتخب، كله نسيب إحنا بقى كل حاجة ونمسك في تفاهات.

وتابعت: "وخد يا هجوم بقى نشتتهم ونكسر عزمهم أنهم شايفين جماهيرهم بتهاجمهم، ما تتعلموا من الدول التانية، الدعم لمنتخباتهم عامل إزاي.

مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم. 

رباب صلاح محمد صلاح رسالة قوية منتخب مصر كأس العالم

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